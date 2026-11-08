Il GP di San Paolo si preannuncia una gara tattica e molto variabile. Con temperature ambientali attorno ai 15-17°C, asfalto freddo e una costante minaccia di pioggia debole (sulla carta) o piovaschi sparsi, le strategie tradizionali su due soste con mescole da asciutto rischiano di svanire rapidamente. La vera differenza la faranno la finestra di passaggio dalle gomme slick alle intermedie, la gestione dell'usura sul nuovo asfalto drenante e l'immancabile ingresso della Safety Car