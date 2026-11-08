Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

F1, GP Brasile: possibili strategie dei team a Interlagos secondo le indicazioni Pirelli

QUANTE SOSTE? fotogallery
6 foto

Il GP di San Paolo si preannuncia una gara tattica e molto variabile. Con temperature ambientali attorno ai 15-17°C, asfalto freddo e una costante minaccia di pioggia debole (sulla carta) o piovaschi sparsi, le strategie tradizionali su due soste con mescole da asciutto rischiano di svanire rapidamente. La vera differenza la faranno la finestra di passaggio dalle gomme slick alle intermedie, la gestione dell'usura sul nuovo asfalto drenante e l'immancabile ingresso della Safety Car

ALTRE FOTOGALLERY

Brasile, pioggia anche sul GP? Le previsioni

CHE TEMPO FA?

Ieri pioggia prima e durante le qualifiche, oggi situazione meteo altrettanto incerta per la gara...

2 foto

In Brasile fino al 2035: i contratti delle piste

le scadenze

La Formula 1 ha annunciato il rinnovo del Gran Premio del Brasile fino al 2035, confermando...

25 foto

Hamilton festeggia 400 GP in F1: la sua carriera

LEWIS STORY

Al GP del Brasile, Lewis Hamilton taglia il traguardo delle 400 gare in Formula 1: è solo il...

29 foto

Norris, sono 20 pole: la CLASSIFICA all time

i migliori

Per Lando Norris è arrivata a San Paolo la 20^ pole position in carriera. Hamilton a quota 105,...

29 foto

Colpo grosso Norris: PAGELLE qualifiche in Brasile

di leo turrini

Ci voleva sangue freddo, oltre alla indispensabile dose di buona sorte, e a Lando riesce il colpo...

22 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    GP Brasile, oggi la gara alle 18 LIVE su Sky

    guida tv

    Prima gara da campione del mondo per Kimi Antonelli, con la Formula 1 che fa tappa in Brasile per...

    Spero in una gara di emozione e non di calcoli

    Carlo Vanzini

    Serve pazienza, ma Kimi se la gioca. E dietro...

    Matteo Bobbi