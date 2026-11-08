F1, GP Brasile: possibili strategie dei team a Interlagos secondo le indicazioni Pirelli
Il GP di San Paolo si preannuncia una gara tattica e molto variabile. Con temperature ambientali attorno ai 15-17°C, asfalto freddo e una costante minaccia di pioggia debole (sulla carta) o piovaschi sparsi, le strategie tradizionali su due soste con mescole da asciutto rischiano di svanire rapidamente. La vera differenza la faranno la finestra di passaggio dalle gomme slick alle intermedie, la gestione dell'usura sul nuovo asfalto drenante e l'immancabile ingresso della Safety Car
- Con pioggia debole e costante prevista sul tracciato, la finestra di rientro per il cambio gomme deciderà la vittoria. Entrare un giro prima o uno dopo rispetto al punto di crossover tra mescola da asciutto e Intermedia farà guadagnare o perdere decine di secondi in pista.
- Con temperature dell'aria di appena 15-17°C e assenza di sole, mantenere il battistrada nella giusta finestra termica sarà critico. Chi monterà le gomme Medium o Hard rischierà di soffrire di graining e mancanza di grip immediato rispetto a chi punterà su mescole più morbide.
- Se la pioggia si dovesse fermare a gara in corso, Interlagos tende ad asciugarsi rapidamente solo lungo la traiettoria ideale. I muretti box più coraggiosi potrebbero tentare l'overcut o l'undercut montando le gomma slick mentre il tracciato resta ancora umido fuori linea.
- L'asfalto bagnato e le ridotte vie di fuga di San Paolo provocano quasi inevitabilmente incidenti ed interruzioni. Un "pit stop gratis" effettuato durante una finestra di Virtual o Full Safety Car permetterà di sparigliare le carte per chi parte nelle retrovie.
- Qualora la pioggia concedesse una tregua duratura, la strategia più veloce sulla carta rimane a due soste. Con il degrado accentuato delle mescole Pirelli più morbide selezionate quest'anno, la sequenza Soft-Medium-Medium o Soft-Medium-Soft resta il punto di riferimento.
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 18: F1 - Gara
- Ore 20: Paddock Live Post-Gara
- Ore 20.30: Debriefing
- Ore 21: Notebook
- Ore 21.15: Race Anatomy