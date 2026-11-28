F1, bravo George: le pagelle delle qualifiche del GP Qatar di Leo Turrini
Russell si conquista una pole vera, mentre Kimi si arrabbia con la squadra e non ha tutti i torti. Le Ferrari sono un abisso indietro rispetto alle Mercedes, ma almeno Hamilton e Leclerc non hanno fatto a ruotate... Tutti i voti delle qualifiche in Qatar: il GP domenica alle 17 live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Ehi, questa è una pole vera, non a tavolino come a Las Vegas. Forse l'ordine di uscita dai box deciso da Mercedes gli dà una spintarella, ma George è stato bravo. Vediamo come se la cava in gara…
- Anche i bravi ragazzi si arrabbiano! Kimi se la prende con la squadra che nella finale del Q3 lo manda in pista per primo. Non ha mica tutti i torti. Ma il Gran Premio è tutto da giocare, la decima vittoria è dietro l'angolo.
- La sua è una prestazione molto decorosa con una McLaren forse in ripresa.
- La seconda fila se la prende con merito.
- Nono, si tiene dietro solo Lawson ed è pronto per il derby emiliano romagnolo con la macchina di Faenza. Di buono c'è che almeno fin qui non ha fatto a ruotate con Carletto.
- Il distacco dalle Mercedes è abissale. Può consolarsi pensando che è stato più veloce del poco amato (eufemismo…) compagno di squadra.
- Ohi, resta dietro ad Hadjar. E questa, francamente, è una notizia.
- Splendido! Non bisogna mai dimenticare l'identità del suo capitano. Complimenti vivissimi.
- Si lascia alle spalle un certo Lewis Hamilton. Il ragazzo ha tanto talento.
- Riesce comunque a portare di nuovo la ex Minardi in Top Ten.
- È l'ultimo ad essere escluso dal Q3. Il sogno di un posto in Ferrari è una gran bella motivazione…
- Onestamente l'Orsetto è un compagno di squadra un filo scomodo.
- Non trova mai il passo giusto.
- Stacca di quasi tre decimi il compagno di squadra. Mica pochi.
- Senza rettilinei infiniti tipo Monza o Las Vegas la Alpine ha un sacco di difetti.
- Meno brillante del francese di Milano.
- Secondo l'intelligenza artificiale, se andasse in bicicletta dal Qatar ad Abu Dhabi ci metterebbe meno tempo di quello che gli servirebbe per fare il viaggio guidando la sua Cadillac da Gran Premio.
- Ultimo in Q1, pare si sia vendicato invitando i media messicani a smetterla di considerare la Cadillac una monoposto di F1.
- Don Chisciotte si prende lo sfizio di rifilare mezzo secondo di distacco al collega di lavoro.
- In realtà sta frequentando un corso di scuola guida, prendendo lezione dal maestro Frenando.
- Las Vegas era un miraggio. Povero lui e povera Williams.
- E dire che quando gli avevano detto che con la power unit Mercedes la Williams avrebbe fatto faville, beh, lui ci aveva pure creduto.