Russell si conquista una pole vera, mentre Kimi si arrabbia con la squadra e non ha tutti i torti. Le Ferrari sono un abisso indietro rispetto alle Mercedes, ma almeno Hamilton e Leclerc non hanno fatto a ruotate... Tutti i voti delle qualifiche in Qatar: il GP domenica alle 17 live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

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