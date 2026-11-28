Formula 1, la griglia di partenza del Gp Qatar
George Russell partirà dalla pole position nel GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026. In prima fila il compagno Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri e le Red Bull di Hadjar e Verstappen. Leclerc con la prima Ferrari è 7°, Hamilton è 9°. Camara penalizzato di 3 posizioni per impeding, scala 18°. Ecco la griglia di partenza. Il GP alle 17 live su Sky e in streaming su NOW
- Cambia l'ordine di partenza del GP del Qatar dopo le qualifiche
- Camara è stato infatti penalizzato di 3 posizioni per impeding su Gabriel Bortoleto
- Il pilota della Haas che si era classificato al 15° posto scivola dunque in 18^ posizione
- A Lusail è di George Russell la penultima qualifica del Mondiale 2026. Il britannico precede il campione del mondo Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri e le Red Bull di Hadjar e Verstappen.
- Dietro le Ferrari, entrambe staccate di oltre 1'' dalla pole: Leclerc è settimo, Hamilton è nono.
- Ecco la griglia di partenza