George Russell partirà dalla pole position nel GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026. In prima fila il compagno Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri e le Red Bull di Hadjar e Verstappen. Leclerc con la prima Ferrari è 7°, Hamilton è 9°. Camara penalizzato di 3 posizioni per impeding, scala 18°. Ecco la griglia di partenza. Il GP alle 17 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS QUALIFICHE