Nelle qualifiche del GP Qatar a Lusail out Bearman, Gasly, Bortoleto, Colapinto, Camara e Hulkenberg in Q2. In Q1 fuori Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas e Perez. Ecco chi sono i piloti eliminati e dove partiranno in gara. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: QUALIFICHE LIVE