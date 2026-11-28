Nelle qualifiche del GP Qatar a Lusail out Bearman, Gasly, Bortoleto, Colapinto, Camara e Hulkenberg in Q2. In Q1 fuori Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas e Perez. Ecco chi sono i piloti eliminati e dove partiranno in gara. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- BEARMAN (Haas) - 11° - 1:23.367
- GASLY (Alpine) - 12° - 1:23.568
- BORTOLETO (Audi) - 13° - 1:23.654
- COLAPINTO (Alpine) - 14° - 1:23.659
- CAMARA (Haas) - 15° - 1:23.863
- HULKENBERG (Audi) - 16° - 1:23.899
- SAINZ (Williams) - 17° - 1:24.370
- ALBON (Williams) - 18° - 1:24.552
- ALONSO (Aston Martin) - 19°- 1:24.710
- STROLL (Aston Martin) - 20° - 1:25.250
- BOTTAS (Cadillac) - 21° - 1:25.363
- PEREZ (Cadillac) - 22° - 1:25.799