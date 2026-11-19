In vista del Gran Premio di Las Vegas, Andrea Kimi Antonelli e George Russell cambiano look rispetto alla consueta palette Mercedes. Andrea Kimi Antonelli abbandona il nero per indossare una tuta bianca mantenendo il suo solito casco, mentre il neo campione del mondo George Russell scende in pista con una tuta turchese abbinata a un casco tempestato di brillantini, pensato per riflettere le luci notturne della capitale del Nevada. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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