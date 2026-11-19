F1, i piloti diventano personaggi LEGO a Las Vegas. FOTO
Al GP di Las Vegas 2026 il paddock ospita i 22 piloti del Mondiale in versione LEGO a grandezza naturale: l'iniziativa per presentare la nuova collezione Speed Champions dedicata a tutte le monoposto e ai protagonisti della stagione. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Al paddock di Las Vegas spuntano i piloti del Mondiale 2026 in versione LEGO giganti per lanciare la nuova collezione Speed Champions: tutti i 22 driver e gli 11 team arrivano nei negozi dal 1° marzo 2027 (preordini già aperti), insieme al ritorno delle minicar in pista.