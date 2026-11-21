F1, oggi terze prove libere del GP Las Vegas: i risultati e i tempi
La terza sessione di prove a Las Vegas chiusa nel segno delle Mercedes: primo Russell e secondo Antonelli. Qui tutti i tempi e i risultati. Il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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