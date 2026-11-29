Formula 1, oggi il GP Qatar: orari tv e ultime news da Lusail
Alle 17 la penultima gara del Mondiale 2026: si corre a Lusail. Dalle pole la Mercedes di Russell, in prima fila anche la W17 del neo-campione del mondo Antonelli. Si attende un segnale dalle Ferrari che scatteranno con il settimo posto di Leclerc e il nono di Hamilton. Il GP di F1 è live su Sky e in streaming su NOW
- A Lusail c'è George Russell in pole dopo la penultima qualifica del Mondiale 2026. Il britannico precede il campione del mondo Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri e le Red Bull di Hadjar e Verstappen. Dietro le Ferrari, entrambe staccate di oltre 1'' dalla pole: Leclerc è settimo, Hamilton è nono.
- Ore 12.55: F2 – Feature Race
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Gara
- Ore 19: Paddock Live Post-Gara
- Ore 19.30: Debriefing
- Ore 20: Notebook
- Ore 20.15: Race Anatomy
- Prime repliche: 21.30 e mezzanotte del 29/30 novembre
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA:
- Lunghezza: 5.419 m
- Giri: 57
- Curve: 16
- Inaugurazione: 2004
- Giri del GP: 57
- Per il GP Qatar a Lusail, Pirelli porta le tre mescole più dure della gamma - C1 (Hard), C2 (Medium) e C3 (Soft) - e introduce in accordo con la FIA un limite massimo di 27 giri per ogni singolo set di pneumatici. Una misura precauzionale dettata dalle elevate sollecitazioni energetiche e termiche del tracciato qatariota che, sui 57 giri previsti, renderà obbligatoria per tutti una strategia ad almeno due soste.
- Giornata parzialmente soleggiata con massima in lieve calo a 27°C e vento leggero da nord intorno ai 10 km/h; l'escursione termica serale (fino a 19°C) e l'aumento dell'umidità dopo il tramonto metteranno alla prova il rendimento delle gomme nei 57 giri del Gran Premio.