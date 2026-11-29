Alle 17 la penultima gara del Mondiale 2026: si corre a Lusail. Dalle pole la Mercedes di Russell, in prima fila anche la W17 del neo-campione del mondo Antonelli. Si attende un segnale dalle Ferrari che scatteranno con il settimo posto di Leclerc e il nono di Hamilton. Il GP di F1 è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV - GRIGLIA DI PARTENZA