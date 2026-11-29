Kimi Antonelli commenta la 10^ vittoria della stagione in Qatar: "La macchina oggi è stata irreale, la migliore dell'intera stagione. Mi dispiace per George, senza il suo problema sarebbe stata una bella battaglia. Nel finale ho dato la mia disponibilità a lasciarlo vincere perché come team stiamo cercando di aiutarlo a chiudere più avanti possibile nella classifica piloti". Guarda il VIDEO. Il Mondiale si chiude dal 4 al 6 dicembre ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW

GP QATAR: HIGHLIGHTS