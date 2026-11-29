Nel gran finale del weekend in Qatar, il tema della gestione interna in casa Mercedes emerge con chiarezza attraverso i team radio di Kimi Antonelli. Pur potendo contare su un margine consistente su George Russell - già attestato sui 14 secondi nel primo confronto radiofonico e poi cresciuto ulteriormente verso la bandiera a scacchi (31,476), complici anche le difficoltà del compagno condizionato da un danno alla monoposto provocato da un detrito e un lugo pit-stop - il giovane pilota chiede per due volte al box se debba cedere il passo. Dal muretto arriva l'indicazione di restare in posizione, ma a fine corsa è lo stesso Russell a sgomberare il campo da ipotesi di scambio, spiegando che non lo avrebbe accettato. Per Kimi anche una comunicazione a ben guardare astuta e da pilota navigato nel sottoporre al team la disponibilità a uno swap comunque complicato alla luce del gap maturato con il compagno di squadra. E a Sky dice nel post gara: "Sarei stato disposto a cedere davvero la posizione".