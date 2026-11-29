F1, team radio Kimi Antonelli in Qatar: "Devo far passare Russell?"TEAM RADIO
In Qatar Kimi Antonelli porta sul tavolo via radio il tema ordini di scuderia in due momenti chiave della gara, chiedendo al muretto se debba lasciar passare George Russell nonostante un vantaggio già ampio (14 secondi alla prima comunicazione, poi ulteriormente dilatato nel finale fino a 31,476 secodi) e i problemi del compagno legati a un danno da detrito. Mercedes lo invita a mantenere la posizione, mentre nel post-gara Russell chiarisce di non aver comunque accettato lo scambio
Nel gran finale del weekend in Qatar, il tema della gestione interna in casa Mercedes emerge con chiarezza attraverso i team radio di Kimi Antonelli. Pur potendo contare su un margine consistente su George Russell - già attestato sui 14 secondi nel primo confronto radiofonico e poi cresciuto ulteriormente verso la bandiera a scacchi (31,476), complici anche le difficoltà del compagno condizionato da un danno alla monoposto provocato da un detrito e un lugo pit-stop - il giovane pilota chiede per due volte al box se debba cedere il passo. Dal muretto arriva l'indicazione di restare in posizione, ma a fine corsa è lo stesso Russell a sgomberare il campo da ipotesi di scambio, spiegando che non lo avrebbe accettato. Per Kimi anche una comunicazione a ben guardare astuta e da pilota navigato nel sottoporre al team la disponibilità a uno swap comunque complicato alla luce del gap maturato con il compagno di squadra. E a Sky dice nel post gara: "Sarei stato disposto a cedere davvero la posizione".