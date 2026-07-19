F1, Antonelli 'batte' Vettel e Schumacher: diventa il più giovane ad aver vinto a Spa
Un altro record dei tanti già centrati dal pilota italiano della Mercedes: a 19 anni e 328 giorni, Kimi Antonelli 'batte' Leclerc, Verstappen, Schumacher e Vettel per diventare il più giovane vincitore a Spa. Il Mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria
- Kimi Antonelli, 2026: 19 anni 328 giorni
- Charles Leclerc, 2019: 21 anni 319 giorni
- Michael Schumacher, 1994: 23 anni 239 giorni
- Max Verstappen, 2021: 23 anni 333 giorni
- Sebastian Vettel, 2011: 24 anni 56 giorni