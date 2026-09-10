F1, GP Spagna dentro e fuori dalla pista: l'atmosfera a Madrid. FOTO
A Madrid è tutto pronto per l'inizio del weekend di Formula 1. Il Circus debutta al Madring, in una cornice completamente nuova. Qui le foto più belle per vivere l'atmosfera del fine settimana. Il GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW
- O, meglio dire, 'Bienvenidos'. La Formula 1 debutterà questo fine settimana nel Madring, il nuovo circuito della capitale spagnola. In attesa dell'azione in pista e dell'arrivo dei tifosi, vi portiamo alla scoperta del paddock con le foto più belle.