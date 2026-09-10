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F1, GP Spagna dentro e fuori dalla pista: l'atmosfera a Madrid. FOTO

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A Madrid è tutto pronto per l'inizio del weekend di Formula 1. Il Circus debutta al Madring, in una cornice completamente nuova. Qui le foto più belle per vivere l'atmosfera del fine settimana. Il GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPAGNA: LA CONFERENZA STAMPA PILOTI

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