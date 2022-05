I principi di Monaco: tutti i vincitori dal 1950

Il Gran Premio si corre dal 1929, ma la prima edizione valida per il Mondiale di F1 è quella del 1950. Un viaggio nel tempo per raccontare tutti i piloti che hanno vinto nel Principato, chi in una sola occasione e chi invece ottenendo più successi. Quanti per Ferrari, Mercedes e Red Bull? Domenica il GP live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW



di Michele Merlino



GUIDA TV - ESCLUSIVA LECLERC: "NON ESCLUDO SORPRESE A MONACO"