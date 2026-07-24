Sicurezza in Formula 1: la storia e l'evoluzione della Safety Car

Sono passati 53 anni da quando la Safety Car fece la sua prima apparizione in Formula 1: era il Gran Premio del Canada del 1973. Negli anni successivi la sua presenza e la sua funzione sono state sviluppate dalla FIA per diventare un componente chiave per una sempre maggiore sicurezza nel Mondiale. Ora, in Ungheria, una livrea speciale per un altro anniversario: quello della Safety Mercedes. Il weekend di Budapest è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: LA DIRETTA DELLE PRIME LIBERE