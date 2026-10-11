F1, Russell parte ultimo: le migliori rimonte al GP Singapore
Come già annunciato e confermato poi nelle libere di venerdì, la Mercedes ha cambiato quattro componenti sulla Mercedes di George Russell, che nel GP di Singapore scatterà ultimo. Parte, dunque, l'obiettivo rimonta per il pilota britannico. Ma quanto è davvero possibile? Qui tutti i precedenti più importanti. La gara di Marina Bay alle 14 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
LA GRIGLIA DI PARTENZA - QUANDO KIMI ANTONELLI PUO' DIVENTARE CAMPIONE
- Il pilota Mercedes, dopo l'errore nella Sprint, ha chiuso il sabato di qualifiche al 6° posto, mentre il suo compagno di squadra Antonelli scatterà 4°. Per via della penalità, il britannico sarà costretto a recuperare partendo dal fondo dello schieramento.
- Stagione: 2016
- Posizione in griglia: 22°
- Posizione in gara: 5°
- 17 posizioni recuperate. Parliamo della rimonta record a Singapore (il 22° posto in griglia fu dovuto a un guasto in qualifica)
- Stagione: 2008
- Posizione in griglia: 15°
- Posizione in gara: 1°
- 14 posizioni recuperate. È la rimonta record per una vittoria e una posizione a podio a Singapore. Successo che è stato poi viziato dalla storia legata dal caso "crashgate"
- Stagione: 2013
- Posizione in griglia: 13°
- Posizione in gara: 3°
- 10 posizioni recuperate. Esclusa la suddetta rimonta di Alonso, questa è la rimonta record per un podio a Singapore