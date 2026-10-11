Come già annunciato e confermato poi nelle libere di venerdì, la Mercedes ha cambiato quattro componenti sulla Mercedes di George Russell, che nel GP di Singapore scatterà ultimo. Parte, dunque, l'obiettivo rimonta per il pilota britannico. Ma quanto è davvero possibile? Qui tutti i precedenti più importanti. La gara di Marina Bay alle 14 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

LA GRIGLIA DI PARTENZA - QUANDO KIMI ANTONELLI PUO' DIVENTARE CAMPIONE