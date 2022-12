Il 2022 (da zero GP vinti) di Lewis Hamilton

Non ha vinto neanche un Gran Premio, come non gli era mai successo fin dal suo esordio in F1 nel lontano 2007. Ha festeggiato trecento GP, è uscito col mal di schiena dalla sua macchina (il caso porpoising) a Baku e lottato al meglio delle sue possibilità. Il doppiaggio subìto da Verstappen a Imola, look e i cinque podi consecutivi: il 2022 di Lewis in 16 foto

