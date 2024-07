Weekend che non si prospettava dei migliori per Verstappen con l'ufficialità della penalità di 10 posizioni in griglia per il quinto cambio motore. Ma Max inizia subito forte e sabato segna il primo tempo in qualifica. Partirà quindi dall'11^ casella alla ricerca del podio. Non è una missione impossibile per l'olandese, che in carriera ci ha regalato delle rimonte fantastiche riuscendo a salire sul podio. Eccole qui di seguito. La gara live su Sky e in streaming su NOW

