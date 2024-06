Briatore torna in pianta stabile in F1. Lo farà in Renault (oggi Alpine) nel ruolo di Executive advisor con l’obiettivo di provare a rialzare le sorti del team francese che, al momento, è ottavo nel Costruttori. Ripercorriamo le tappe più importanti della storia di Briatore: dagli anni e i successi con Schumacher in Benetton, alle vittorie con Alonso in Renault fino al Crashgate del 2008. In questo weekend si corre in Spagna: tutto live su Sky e in streaming su NOW

