Da Nino Farina a Kimi Antonelli: tutti i vincitori del Mondiale di F1 dal 1950 a oggi
Dal 1950 alla gara in Messico che ha incoronato Kimi Antonelli, sono 36 i piloti che si sono laureati campioni del mondo di Formula 1. Da Farina, Ascari e Fangio, passando per Prost, Schumacher e Vettel. Dopo i quattro titoli di Verstappen e quello di Norris, si aggiunge all'elenco delle leggende anche il giovane italiano della Mercedes. Di seguito l'albo d'oro della Formula 1
- La gara di Città del Messico ha incoronato l’italiano Kimi Antonelli nuovo campione del mondo di Formula 1. Uno straordinario successo che arriva 73 anni dopo l’ultimo ‘trionfo azzurro’ con Ascari. Dal 1950 a oggi, i piloti che sono riusciti a conquistare almeno un titolo iridato diventano 36 in totale.
- ECCO ALCUNE CURIOSITA', RECORD PRINCIPALI E TUTTI I CAMPIONI
- I plurititolati al vertice: il record appartiene a Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi a quota 7 titoli mondiali.
- La leggenda degli anni '50: Juan Manuel Fangio segue subito dopo con 5 titoli vinti con ben quattro scuderie differenti.
- A quota 4 titoli: troviamo tre grandi campioni come Alain Prost, Sebastian Vettel e Max Verstappen.
- E ora anche Kimi Antonelli tra le leggende della F1!