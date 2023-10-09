Dal 1950 alla gara in Messico che ha incoronato Kimi Antonelli, sono 36 i piloti che si sono laureati campioni del mondo di Formula 1. Da Farina, Ascari e Fangio, passando per Prost, Schumacher e Vettel. Dopo i quattro titoli di Verstappen e quello di Norris, si aggiunge all'elenco delle leggende anche il giovane italiano della Mercedes. Di seguito l'albo d'oro della Formula 1

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT