Dal 1950 alla Sprint in Qatar, sono 35 i piloti che si sono laureati campioni del mondo di Formula 1. Da Farina, Ascari e Fangio, passando per Prost, Schumacher e Vettel. Dopo i sette titoli di Hamilton, nell'albo d'oro Verstappen mette per la terza volta la sua firma e raggiunge dei miti come Senna, Stewart e Lauda

VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO 2023