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Da Nino Farina a Kimi Antonelli: tutti i vincitori del Mondiale di F1 dal 1950 a oggi

l'albo d'oro fotogallery
39 foto
©Getty

Dal 1950 alla gara in Messico che ha incoronato Kimi Antonelli, sono 36 i piloti che si sono laureati campioni del mondo di Formula 1. Da Farina, Ascari e Fangio, passando per Prost, Schumacher e Vettel. Dopo i quattro titoli di Verstappen e quello di Norris, si aggiunge all'elenco delle leggende anche il giovane italiano della Mercedes. Di seguito l'albo d'oro della Formula 1

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

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