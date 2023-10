VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO 2023!

Max Verstappen è campione del mondo per la terza volta consecutiva: all'olandese della Red Bull basta il 2° posto nella Sprint di Lusail, vinta dalla McLaren di Oscar Piastri. Terzo Norris, più staccate le Ferrari con Sainz sesto e Leclerc fuori dai punti dopo una penalità di 5'' inflitta per i track limits. Domani il GP del Qatar su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS