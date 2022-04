15/23 ©Ansa

PODI - Il primato è di Schumacher, 12, record per un solo circuito nella storia della F1, stabilito con la vittoria nel 2006. In quell'anno il tedesco toccò quota 12 poi anche in Catalunya e Montreal. Hamilton non è ancora riuscito ad eguagliarlo: al momento conta 11 podi a Silverstone. Il più immediato inseguitore di Schumi per podi a Imola è Prost a 6.