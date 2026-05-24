Formula 1, l'albo d'oro in Canada dal 2000 ad oggi: Schumi e Lewis sono i re di Montreal
La Formula 1 è pronta a scendere in pista stasera per il Canada: alle 22 LIVE su Sky e in streaming su NOW. Sul circuito di Montreal Michael Schumacher e Lewis Hamilton sono stati i più vincenti con 7 trionfi ciascuno. George Russell vuole confermarsi dopo la vittoria dello scorso anno, Antonelli costruire anhe da qui la sua storia. Ecco l'albo d'oro del Gran Premio del Canada dal 2000 ad oggi
- Michael Schumacher, Ferrari
- Ralf Schumacher, Williams
- Michael Schumacher, Ferrari
- Michael Schumacher, Ferrari
- Michael Schumacher, Ferrari
- Kimi Raikkonen, McLaren
- Fernando Alonso, Renault
- Lewis Hamilton, McLaren
- Robert Kubica, BMW
- Lewis Hamilton, McLaren
- Nel 2009, la Fia decise di non correre in Canada per snellire il calendario e mantenere il numero totale di Gran Premi a 18.
- Jenson Button, McLaren
- Lewis Hamilton, McLaren
- Sebastian Vettel, Red Bull
- Daniel Ricciardo, Red Bull
- Lewis Hamilton, Mercedes
- Lewis Hamilton, Mercedes
- Lewis Hamilton, Mercedes
- Sebastian Vettel, Ferrari
- Lewis Hamilton, Mercedes
- Max Verstappen, Red Bull
- Si tornò a correre in Canada dopo due anni di stop a causa della pandemia di Covid-19
- Max Verstappen, Red Bull
- Max Verstappen, Red Bull
- George Russell, Mercedes