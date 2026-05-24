Formula 1, l'albo d'oro in Canada dal 2000 ad oggi

La Formula 1 è pronta a scendere in pista stasera per il Canada: alle 22 LIVE su Sky e in streaming su NOW. Sul circuito di Montreal Michael Schumacher e Lewis Hamilton sono stati i più vincenti con 7 trionfi ciascuno. George Russell vuole confermarsi dopo la vittoria dello scorso anno, Antonelli costruire anhe da qui la sua storia. Ecco l'albo d'oro del Gran Premio del Canada dal 2000 ad oggi

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