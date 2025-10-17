Esplora tutte le offerte Sky
F1, GP Austin: il meteo del circuito negli Usa

E' la diciannovesima tappa del camponato 2025. Andiamo a scoprire previsioni e temperature per la tre giorni n pista al CoTA di Austin (Texas). Tutto il fine settimana della Formula 1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV: IL PROGRAMMA DEL GP USA

Piloti o cowboys? Anche questo è il GP ad Austin

TEXAS

I protagonisti del Mondiale si sono calati totalmente della realtà texana e del Far West:...

Le previsioni meteo per il GP Usa

CHE TEMPO FA?

E' la diciannovesima tappa del camponato 2025. Andiamo a scoprire previsioni e temperature per la...

Al ranch con Hamilton: "Prima volta a cavallo"

TEXAS

Giornata speciale per il pilota della Ferrari, a cavallo per un evento promozionale alla vigila...

Antonelli e Russell, ad Austin GP da veri cowboys

GP USA

La Formula 1 pronta a scendere in pista sul 'Circuito delle Americhe' (CoTA) per il...

Gomme Pirelli ad Austin: il 'salto' di mescola

LE SCELTE

Dopo la gara di Miami a maggio, la F1 torna negli Usa per la tappa in programma ad Austin. Al...

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

