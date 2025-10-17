F1, GP Austin: il meteo del circuito negli Usa
E' la diciannovesima tappa del camponato 2025. Andiamo a scoprire previsioni e temperature per la tre giorni n pista al CoTA di Austin (Texas). Tutto il fine settimana della Formula 1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Fino domenica 19 ottobre, appuntamento in Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti, quarto della stagione con la Sprint da vivere live su Sky. Quali condizioni meteo si troveranno ad affrontare piloti e team al Circuit of The Americas? Qui, nel dettaglio, previsioni e temperature.
- Inizialmente soleggiato, poi parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Giornata asciutta e ancora caldo.
- Vento leggero da sud.
- Prove libere: 30°C.
- Qualifiche Sprint: 32°C.
- Temperatura massima: 32°C.
- Inizialmente soleggiato, poi più nuvoloso, con probabilità di rovesci in graduale aumento da metà pomeriggio. Moderata probabilità di rovesci in serata. Giorno più caldo della settimana.
- Vento leggero da sud-ovest.
- Temperatura Sprint : 31°C.
- Temperatura Qualifche: 34°C.
- Temperatura massima : 35°C.
- Per lo più nuvoloso con una leggera possibilità di rovesci fino all'alba. Poi diventerà soleggiato. Si prevede una gara asciutta.
- Vento leggero da nord.
- Inizio GP: 32°C.
- Temperatura massima: 31°C.