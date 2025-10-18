F1, GP Usa: piloti eliminati in qualifica e dove partiranno nella gara di Austin
I risultati, i tempi e il piazzamento in griglia di partenza per la gara in Texas: ecco chi non ha superato il taglio nelle prime due sessioni della qualifica al CoTA. Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- È di Max Verstappen su Red Bull il miglior tempo nella prima sessione delle qualifiche ad Austin. Tra i primi 5 eliminati Bortoleto, Ocon, Stroll, Albon e Hadjar.
- Di seguito i loro tempi e la posizione nella griglia di partenza del GP
- senza tempo
- 1:34.690
- 1:34.540
- 1:34.136
- 1:34.125
- È di Max Verstappen su Red Bull il miglior tempo anche nella seconda sessione delle qualifiche ad Austin. Eliminati Hulkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly e Colapinto
- Di seguito i loro tempi e la posizione nella griglia di partenza del GP
- 1:34.044
- 1:33.651
- 1:33.466
- 1:33.360
- 1:33.334