Formula 1, la griglia di partenza del GP Austin
Max Verstappen conquista la pole position per il GP degli Stati Uniti ad Austin. L'olandese ha chiuso davanti a Norris e a Leclerc. 5° Hamilton, 7° invece Antonelli. In top 10 anche Bearman, Sainz e Alonso. Ecco la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 21. Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Max Verstappen conquista la pole position per la gara di Austin in programma domenica alle 21. Il quattro volte campione del mondo precede la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc .
- 5° Hamilton, in difficoltà Piastri: partirà 6°.
- Antonelli scatterà 7°.
- Di seguito la griglia di partenza: