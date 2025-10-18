Max Verstappen conquista la pole position per il GP degli Stati Uniti ad Austin. L'olandese ha chiuso davanti a Norris e a Leclerc. 5° Hamilton, 7° invece Antonelli. In top 10 anche Bearman, Sainz e Alonso. Ecco la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 21. Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: I RISULTATI DELLE QUALIFCHE