Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, la griglia di partenza del GP Austin

COSì AL VIA fotogallery
21 foto

Max Verstappen conquista la pole position per il GP degli Stati Uniti ad Austin. L'olandese ha chiuso davanti a Norris e a Leclerc. 5° Hamilton, 7° invece Antonelli. In top 10 anche Bearman, Sainz e Alonso. Ecco la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 21. Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: I RISULTATI DELLE QUALIFCHE

ALTRE FOTOGALLERY

Verstappen a quota 47 pole: la CLASSIFICA all time

i migliori

Per Super Max Verstappen è arrivata ad Austin la 47^ pole in carriera: si avvicina sempre di più...

28 foto

5° Hamilton, 7° Antonelli: la griglia del GP Usa

COSì AL VIA

Max Verstappen conquista la pole position per il GP degli Stati Uniti ad Austin. L'olandese ha...

21 foto

GP Usa, i 10 piloti eliminati nelle qualifiche

TEXAS

I risultati, i tempi e il piazzamento in griglia di partenza per la gara in Texas: ecco chi non...

13 foto

Hadjar a muro: l'incidente nel Q1 ad Austin

racing bulls

Subito bandiera rossa nel Q1 di Austin: a muro in curva 6 la Racing Bulls di Hadjar. Il pilota...

7 foto

Sprint, tutti i vincitori: L'ALBO D'ORO

mondiale 2025

Max Verstappen conquista la Sprint Race di Austin davanti a George Russell e Carlos Sainz. Ed è...

22 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...