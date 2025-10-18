La Ferrari al momento vive un momento di confusione: tecnica, di tempi, di gestione. Sembra sempre che si faccia la scelta sbagliata, è tutto molto complicato e il trend è questo. Leclerc ha avuto un problema in FP1, ma si è visto ancora un problema di gestione nella sessione con i piloti in fila ad aspettare. E' l'evidenza che si sbagliano i tempi. Il tutto accumulando una tensione che ti fa dire a fine sessione: "Abbiamo sbagliato anche stavolta". IL COMMENTO DI IVAN CAPELLI