Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Austin
Fine
Sprint Shootout 3
  1. 1.M. Verstappen
  2. 2.L. Norris
  3. 3.O. Piastri
GP Austin
Fine
Sprint Shootout 3
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Sprint Race
  • Sprint Shootout
  • Libere 1

Formula 1 ad Austin, la diretta live della Sprint Race

È tempo di assegnare i primi punti del weekend di Austin. Verstappen parte dalla pole in una Sprint che, in caso di successo dell’olandese, renderebbe più incerto un Mondiale che McLaren, già campione Costruttori, sembrava avere saldamente in pugno. E si attende anche un segnale dalla Ferrari dopo un venerdì deludente. Il via alle 19, mentre alle 23 scatteranno le qualifiche per la gara di domani: su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI DALLE 19

in evidenza

OGGI SPRINT ALLE 19 E QUALIFICHE ALLE 23 LIVE SU SKY

  • Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda il GP Usa su Sky o in streaming su  NOW
LIVE

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Texas! E' il 19esimo round del Mondiale da vivere come sempre inseme e una Sprint Race delle 19 che promette scintille! Dal 'CoTA' di Austin la diretta tv è su Sky Sport F1, qui il racconto testuale con il monitor de tempi. E allora... su i motori!

f1

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome: CoTA (Circut of The Americas)
  • Lungo: 5.513 metri
  • Curve: 20
  • 41 m la differenza di altitudine totale
  • Giri da percorrere nella Sprint: 19
  • Giri da percorrere in gara: 56
f1

TUTTE LE SPRINT DI QUESTA STAGIONE. Sono 6 anche nella stagione 2025 le gare Sprint nel calendario di Formula 1. Ecco dove si correranno le ultIme tre gare sui 100 Km del 2025. E adesso è il momento di Austin.

  • CINA - corsa nel weekend 21-23 marzo
  • MIAMI - corsa nel weekend 2-4 maggio
  • BELGIO - corsa nel weekend 25-27 luglio
  • TEXAS - weekend 17-19 ottobre
  • BRASILE - weekend 7-9 novembre
  • QATAR - weekend 29-30 nov / 1 dic

IL PUNTEGGIO DELLA SPRINT. Per quanto riguarda l'assegnazione dei punti, questi vengono attribuiti ai primi 8 classificati in questo modo:

  • 1° – 8 punti
  • 2° – 7 punti
  • 3° – 6 punti
  • 4° – 5 punti
  • 5° – 4 punti
  • 6° – 3 punti
  • 7° – 2 punti
  • 8° – 1 punti

Previsioni meteo per Sprint e qualifiche del GP Usa

Inizialmente soleggiato, poi più nuvoloso, con probabilità di rovesci in graduale aumento da metà pomeriggio. Moderata probabilità di rovesci in serata. Giorno più caldo della settimana.

  • Vento leggero da sud-ovest.
  • Temperatura Sprint : 31°C.
  • Temperatura Qualifche: 34°C.
  • Temperatura massima : 35°C.
f1

IL CIRCUITO. Il CoTA, Circuito delle Americhe, oltre ad essere sede del GP di F1, dal 2013 ospita anche il Motomondiale. La gara si correrà domenica 19 ottobre alle 21 italiane, mentre sabato 18 tornerà la Sprint (ore 20). CARATTERSTCHE DELLA PISTA

f1

LE GOMME. Come a Spa, verrà sperimentato il salto di mescola: la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide). I DETTAGLI

"Max è maledettamente efficace, è il più bravo di tutti"

"Quando ci si gioca la pole sui millesimi, tutto conta. Max ha anche fatto un piccolo errore in Curva 1, il giro poteva anche essere migliore. Lui è maledettamente efficace, sembra quasi che vada piano e invece è il più veloce, fa paura ed è più bravo degli altri". IL COMMENTO DI MATTEO BOBBI

"La Ferrari sta vivendo un momento di confusione"

La Ferrari al momento vive un momento di confusione: tecnica, di tempi, di gestione. Sembra sempre che si faccia la scelta sbagliata, è tutto molto complicato e il trend è questo. Leclerc ha avuto un problema in FP1, ma si è visto ancora un problema di gestione nella sessione con i piloti in fila ad aspettare. E' l'evidenza che si sbagliano i tempi. Il tutto accumulando una tensione che ti fa dire a fine sessione: "Abbiamo sbagliato anche stavolta". IL COMMENTO DI IVAN CAPELLI

"Ferrari ci sono tanti problemi, così tutto è più complicato"

Il distacco della Ferrari dalla vetta comincia a farsi preoccupante, con quasi un secondo di Leclerc da Verstappen. Il problema della Ferrari è che ci sono tanti problemi da monitorare, tanti gli aspetti che non funzionano. C'è la rincorsa a mettere le toppe a tanti problemi, perdendo poi il focus anche sulle cose più semplici. Ora è tutto complicato, tutto difficile. IL COMMENTO DI VICKY PIRIA

Fulmine Verstappen, sua la pole per la Sprint: gli HIGHLIGHTS

GRIGLIA DI PARTENZA. Max Verstappen conquista la pole position per la Sprint Race. L'olandese precede le McLaren di Norris e Piastri. Quarto Hulkenberg, in difficoltà le Ferrari con Hamilton  8° e Leclerc 10°. Antonelli partirà 11°. Ecco la griglia di partenza della Sprint, in programma alle 19. LO SCHIERAMENTO

f1

LIBERE A NORRIS. Il pilota della McLaren ottiene il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere di Austin: 1:33.294 il suo crono. Secondo Hulkenberg, terzo Piastri e quarto Alonso. Ottavo Hamilton, ultimo Leclerc ma fermato anzitempo da un problema al cambio. Antonelli diciottesimo. I RISULTATI E TUTTI I TEMPI

CHI VINCERA' IL MONDIALE 2025? Sempre meno gare alla fine del Mondiale e un titolo piloti ancora da assegnare: McLaren favorite, con Piastri leader della classifica e Norris alle sue spalle. Ma Verstappen ha ancora delle chance? Ecco chi vincerà secondo alcuni colleghi dei tre piloti in lizza. GUARDA IL VIDEO

f1

Così vi raccontiamo tutto sulla F1: la nostra squadra

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.

f1

Il post GP su Sky con Race Anatomy

L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

f1

Cosa vedremo oggi n diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

  • Ore 18.15: Paddock Live
  • Ore 19: F1 - Sprint
  • Ore 20: Paddock Live
  • Ore 22.15: Warm Up
  • Ore 22.30: Paddock Live
  • Ore 23: F1 - Qualifiche
  • Ore 00.15: Paddock Live

Il programma di domenica 19 ottobre su Sky Sport F1 (canale 207)

  • Ore 19.30: Paddock Live
  • Ore 21: F1 - Gara
  • Ore 23: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 23.30: Debriefing
  • Ore 00: Notebook
  • Ore 00.15: Race Anatomy

Le repliche dalla Sprint al GP

  • 21.00 del 18 ottobre il primo passaggio della Sprint Race;
  • 2.00 del 19 ottobre il primo passaggio delle qualifche;
  • 1.00 del 10 ottobre il prmo passaggio del GP.