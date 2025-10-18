OGGI SPRINT ALLE 19 E QUALIFICHE ALLE 23 LIVE SU SKY
È tempo di assegnare i primi punti del weekend di Austin. Verstappen parte dalla pole in una Sprint che, in caso di successo dell’olandese, renderebbe più incerto un Mondiale che McLaren, già campione Costruttori, sembrava avere saldamente in pugno. E si attende anche un segnale dalla Ferrari dopo un venerdì deludente. Il via alle 19, mentre alle 23 scatteranno le qualifiche per la gara di domani: su Sky e in streaming su NOW
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Texas! E' il 19esimo round del Mondiale da vivere come sempre inseme e una Sprint Race delle 19 che promette scintille! Dal 'CoTA' di Austin la diretta tv è su Sky Sport F1, qui il racconto testuale con il monitor de tempi. E allora... su i motori!
TUTTE LE SPRINT DI QUESTA STAGIONE. Sono 6 anche nella stagione 2025 le gare Sprint nel calendario di Formula 1. Ecco dove si correranno le ultIme tre gare sui 100 Km del 2025. E adesso è il momento di Austin.
IL PUNTEGGIO DELLA SPRINT. Per quanto riguarda l'assegnazione dei punti, questi vengono attribuiti ai primi 8 classificati in questo modo:
Inizialmente soleggiato, poi più nuvoloso, con probabilità di rovesci in graduale aumento da metà pomeriggio. Moderata probabilità di rovesci in serata. Giorno più caldo della settimana.
IL CIRCUITO. Il CoTA, Circuito delle Americhe, oltre ad essere sede del GP di F1, dal 2013 ospita anche il Motomondiale. La gara si correrà domenica 19 ottobre alle 21 italiane, mentre sabato 18 tornerà la Sprint (ore 20). CARATTERSTCHE DELLA PISTA
LE GOMME. Come a Spa, verrà sperimentato il salto di mescola: la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide). I DETTAGLI
"Quando ci si gioca la pole sui millesimi, tutto conta. Max ha anche fatto un piccolo errore in Curva 1, il giro poteva anche essere migliore. Lui è maledettamente efficace, sembra quasi che vada piano e invece è il più veloce, fa paura ed è più bravo degli altri". IL COMMENTO DI MATTEO BOBBI
La Ferrari al momento vive un momento di confusione: tecnica, di tempi, di gestione. Sembra sempre che si faccia la scelta sbagliata, è tutto molto complicato e il trend è questo. Leclerc ha avuto un problema in FP1, ma si è visto ancora un problema di gestione nella sessione con i piloti in fila ad aspettare. E' l'evidenza che si sbagliano i tempi. Il tutto accumulando una tensione che ti fa dire a fine sessione: "Abbiamo sbagliato anche stavolta". IL COMMENTO DI IVAN CAPELLI
Il distacco della Ferrari dalla vetta comincia a farsi preoccupante, con quasi un secondo di Leclerc da Verstappen. Il problema della Ferrari è che ci sono tanti problemi da monitorare, tanti gli aspetti che non funzionano. C'è la rincorsa a mettere le toppe a tanti problemi, perdendo poi il focus anche sulle cose più semplici. Ora è tutto complicato, tutto difficile. IL COMMENTO DI VICKY PIRIA
GRIGLIA DI PARTENZA. Max Verstappen conquista la pole position per la Sprint Race. L'olandese precede le McLaren di Norris e Piastri. Quarto Hulkenberg, in difficoltà le Ferrari con Hamilton 8° e Leclerc 10°. Antonelli partirà 11°. Ecco la griglia di partenza della Sprint, in programma alle 19. LO SCHIERAMENTO
LIBERE A NORRIS. Il pilota della McLaren ottiene il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere di Austin: 1:33.294 il suo crono. Secondo Hulkenberg, terzo Piastri e quarto Alonso. Ottavo Hamilton, ultimo Leclerc ma fermato anzitempo da un problema al cambio. Antonelli diciottesimo. I RISULTATI E TUTTI I TEMPI
CHI VINCERA' IL MONDIALE 2025? Sempre meno gare alla fine del Mondiale e un titolo piloti ancora da assegnare: McLaren favorite, con Piastri leader della classifica e Norris alle sue spalle. Ma Verstappen ha ancora delle chance? Ecco chi vincerà secondo alcuni colleghi dei tre piloti in lizza. GUARDA IL VIDEO
