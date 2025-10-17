Formula 1, la griglia di partenza della sprint race ad Austin in Texas
Max Verstappen conquista la pole position per la Sprint Race. L'olandese precede le McLaren di Norris e Piastri. Quarto Hulkenberg, in difficoltà le Ferrari con Hamilton 8° e Leclerc 10°. Antonelli partirà 11°. Ecco la griglia di partenza della Sprint, in programma sabato alle 19. Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Max Verstappen conquista la pole position per la Sprint Race in programma sabato alle 19, che assegnerà i primi punti del fine settimana. Il quattro volte campione del mondo precede le McLaren di Norris e Piastri .
- Quarto un fantastico Hulkenberg, in difficoltà le Ferrari con Hamilton 8° e Leclerc 10°.
- Antonelli partirà 11°.
- Di seguito la griglia di partenza: