Max Verstappen conquista la pole position per la Sprint Race. L'olandese precede le McLaren di Norris e Piastri. Quarto Hulkenberg, in difficoltà le Ferrari con Hamilton 8° e Leclerc 10°. Antonelli partirà 11°. Ecco la griglia di partenza della Sprint, in programma sabato alle 19. Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

