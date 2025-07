La Pirelli per Spa ha scelto tre mescole da asciutto non consecutive: infatti, se Medium (C3) e Soft (C4) sono contigue, la Hard è la più dura della gamma 2025, vale a dire la C1. Non accadeva dal Gran Premio d’Australia 2022 – allora la terna fu composta da C2 come Hard, C3 come Medium e C5 come Soft – che la selezione comprendesse un salto di mescola. Il fine settimana della F1 è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING