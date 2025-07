Terza Sprint Race della stagione, tutto pronto a Spa dove sarà la McLaren di Oscar Piastri a scattare davanti a tutti. In prima fila anche Verstappen, poi Norris e Leclerc. Serve una rimonta per Hamilton, vincitore in Cina della gara sui 100 km, e ieri eliminato nella SQ1. Alle 16 le qualifiche per il GP di domani: tutto live su Sky e in streaming su NOW

