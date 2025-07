Pole da record per Oscar Piastri nella qualifica Sprint di Spa: in prima fila anche Verstappen con la Red Bull, in seconda l'altra McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc. Solo 13° Russell. Giornata da dimenticare per Hamilton, che scatterà 18° e Kimi Antonelli, addirittura ultimo. Tutto il weekend del GP Belgio è live su Sky e in streaming su NOW

SPA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT