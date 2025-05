Verstappen: "Voci Horner, non so chi le mette in circolazione" - Il pilota olandese sulle nuove voci che sostengono l'imminente addio del team principal alla Red Bull: "Onestamente no ho idea da dove arrivano. Io non seguo quello che viene detto in giro, la gente mi fa domande su questo ma non so nemmeno chi le mette in circolazione. Come team non siamo contenti di come stanno andando in pista le cose, ma stiamo lavorando per migliorare"