Ora è impegnato a Imola per il prossimo GP, ma mercoledì sera il pilota della Mercedes non ha voluto perdere la festa per il successo del Bologna in Coppa Italia. In auto per le strade della città, con i tifosi che si esaltano ancora di più dopo averlo riconosciuto. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna live su Sky e in streaming su NOW

GUARDA IL VIDEO: ANTONELLI, FESTA IN STRADA PER IL BOLOGNA