F1, GP Olanda: Piastri leader, è da 10. Le pagelle della gara di Zandvoort con Leo Turrini
Oscar Piastri domina a Zandvoort e porta a casa un 10 pieno: solido, da leader. Norris (7) perde terreno mondiale per guai McLaren. Leclerc (8,5) splende, ma il crash finale con Antonelli rovina tutto. Verstappen (8) infiamma il pubblico, ma deve accontentarsi. Ma è Hadjar (9,5) la vera rivelazione con un ottimo 3° posto. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale in pista a Monza la prorssima settimana: sempre live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP OLANDA: CRONACA E HIGHLIGHTS
- Norris (McLaren) - 7. Quando stava progettando l’assalto finale a Piastri, la McLaren lo lascia a piedi. Incolpevole, ma il mondiale si allontana.
- Piastri (McLaren) - 10. Dietro di lui accade di tutto ma Oscar non fa una piega e il crack di Lando lo avvicina al titolo.
- Leclerc (Ferrari) - 8,5. Urge pellegrinaggio al convento di Padre Pio! Grande partenza, sorpasso da urlo su Russell e alla fine il crash con Antonelli. Date una benedizione a Carletto…
- Hamilton (Ferrari) - 0. L’operazione rilancio comincia proprio male. Esce di strada come un principiante. E dietro l’angolo c’è la prima volta in Rosso a Monza…
- Russell (Mercedes) - 6,5. A parte le lamentele nei confronti di Leclerc, lo si nota poco. Comunque dignitoso.
- Antonelli (Mercedes) - 5. Fino alla collisione con Leclerc era stato strepitoso. L’errore di gioventù, chiamiamola cosi’, lo ricaccia nella buca dalla quale era uscito.
- Verstappen (Red Bull) - 8. Regala una illusione finale al popolo olandese. Di più non poteva ottenere.
- Tsunoda (Red Bull) - 5. Niente da fare e nulla da segnalare, se non due punticini. il dottor Marko non sarà contento.
- Alonso (Aston Martin) - 6. Meravigliosi come sempre i team radio.
- Stroll (Aston Martin) - 6,5. Pochi ci faranno caso, ma un’altra volta finisce davanti ad Alonso.
- Bortoleto (Sauber) - 6. Stavolta la Binotta non lo assiste e non ha fortuna nelle concitate fasi iniziali.
- Ocon (Haas) - 6,5. Si tiene dietro l’Alpine del detestato Briatore e tanto gli basta.
- Bearman (Haas) - 8. L’Orsetto parte ultimo e arriva sesto. Le circostanze lo aiutano ma lui è bravissimo a sfruttarle.
- Hadjar (Racing Bulls) - 9,5. Protagonista di un clamoroso fine settimana: podio straordinario. E in Red Bull dovevano metterci lui, mica Tsunoda.
- Lawson (Racing Bulls) - 5. Nell’arco del week end vede il compagno di squadra sulla ex Minardi solo con il cannocchiale.
- Sainz (Williams) - 5. Forse è troppo nervoso e nel contatto con Lawson la giuria gli dà pure torto.
- Albon (Williams) - 8. Sfrutta tutte le circostanze favorevoli e fa un bel regalo alla Williams.
- Hulkenberg (Sauber) - 6. Vedi alla voce Bortoleto, se non altro Mattia Binotto tratta i suoi drivers allo stesso modo.
- Colapinto (Alpine) - 6. Sfiora l’ingresso in zona punti.
- Gasly (Alpine) - 5,5. Non una delle sue migliori domeniche.