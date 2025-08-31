Esplora tutte le offerte Sky
F1, GP Olanda: Piastri leader, è da 10. Le pagelle della gara di Zandvoort con Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
20 foto

Oscar Piastri domina a Zandvoort e porta a casa un 10 pieno: solido, da leader. Norris (7) perde terreno mondiale per guai McLaren. Leclerc (8,5) splende, ma il crash finale con Antonelli rovina tutto. Verstappen (8) infiamma il pubblico, ma deve accontentarsi. Ma è Hadjar (9,5) la vera rivelazione con un ottimo 3° posto. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale in pista a Monza la prorssima settimana: sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: CRONACA E HIGHLIGHTS

