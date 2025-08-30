Formula 1, GP Olanda: la diretta delle terze prove libere a Zandvoort
Terza e ultima sessione di prove a Zandvoort. Il meteo resta un'incognita, mentre la certezza è la McLaren che ieri con Norris ha chiuso sempre al comando le libere. Alle 15 si tornerà in pista per assegare la quindicesima pole positione della stagione 2025. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
LA RIUNIONE DEI TP. Le telecamere di Sky Sport F1 hanno intercettato nel paddock di Zandvoort una riunione con tutti i team principal, il CEO di F1 Domenicali e il direttore del motorsport Pirelli Mario Isola. Non è un briefing inusuale, certo, ma la chiacchierata è apparsa piuttosto accesa. Ascoltato subito dopo, Toto Wolff ha assicurato: "Non è stato detto nulla di spettacolare"
Via alla terza e ultima sessione di prove libere a Zandvoort
Gli altri live che potete seguire ora su Skysport.it
Amici di Sky, appassionati di F1, è il momento delle terze prove libere in Olanda. È il round da dove il Mondiale riparte dopo la sosta estiva. Qui la diretta giro dopo giro con il monitor dei tempi, mentre in tv è come sempre tutto LIVE su Sky Sport F1 (canale 207). È tempo di tornare in pista, allora su i motori!
Meteo decisamente migliorato a Zandvoort
Pioggia fino a 30' fa su Zandvoort, ma la pista si sta asciugando: ora le qualifiche della F1 Academy in diretta su Sky Sport F1 con la telecronaca di Andrea Sillitti e il commento di Vicky Piria.
CAMBIO TELAIO. Il comunicato della FIa ufficializza il cambio di telaio per l'Aston Martin di Lance Stroll. Ieri l'incidente del pilota canadese nel corso delle libere. COSA E' SUCCESSO
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Dove si trova: Olanda settentrionale
- Capienza: 105.000 spettatori
- Lunghezza: 4.259 m
- Curve: 14
- Giri del GP: 72
METEO. Ancora nuvoloso e piovoso durante il giorno, poi un nuovo fronte previsto in serata. Possibili 3-7 mm di pioggia. Vento sostenuto da sud. FP3: 17°C. Q: 19°C. Temperatura massima: 19°C. Precipitazioni ci sono state nelle prime ore del mattino e il cielo resta minaccioso sul circuito.
Il recordman di vittorie nel GP d’Olanda è Jim Clark: 4 dal 1963 al 1967. L’ultima è leggendaria: fu la prima vittoria del mitico motore Ford Cosworth DFV 3000 V8.
Zandvoort ha visto 21 vincitori diversi in 34 edizioni.
Il team plurivittorioso a Zandvoort è la Ferrari, con 8 successi dal 1952 al 1983, segue la Lotus a 6 e la McLaren a 4.
PRIME LIBERE. Sessione inaugurale a Zandvoort con le McLaren di Lando e Piastri a occupare i primi due posti. Poi Stroll, Alonso, Albon e il padrone di casa Verstappen. Indietro le Ferrari, con Leclerc quattordicesimo e Hamilton quindicesimo, ma buon long run nel finale. Nella ghiaia Antonelli, FP1 per lui terminate dopo pochi minuti dal via.
SECONDE LIBERE. Norris chiude entrambe le libere di Zandvoort con il miglior tempo: 1:09.890 nelle FP2 per il pilota della McLaren che in classifica continua a inseguire il compagno di squadra e leader del campionato Piastri. Secondo Alonso, terza l'altra Papaya dell'australiano. Hamilton sesto, ottavo Leclerc.
Il nostro team per raccontarvi tutta la F1 in diretta
Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Inoltre, durante il weekend, appuntamento speciale da non perdere con “Matteo Bobbi Insider”, che entrerà all’interno del team Haas per analizzare e far vivere da vicino come una scuderia di F1 lavora e prepara un weekend di gara.
Oggi libere e qualifiche: il programma su Sky Sport F1 (canale 207)
- Ore 10.20: F1 Academy Championship – Qualifiche
- Ore 11.15: Paddock Live
- Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.55: Porsche Supercup - Qualifiche
- Ore 14.15: Warm Up
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15.00: F1 - Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 17: F1 Academy Championship – Gara 1
- Ore 18: Paddock Live Show