Oscar Piastri rinasce sul più bello e conquista la pole della Sprint in Qatar. In prima fila anche Russell, poi Norris e il 44enne Alonso. Sesto Verstappen, poi Antonelli, Sainz e Leclerc. Solo 18° Hamilton. Ecco la griglia di partenza della Sprint, in programma sabato alle 15. Il fine settimana della F1 in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT