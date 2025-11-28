F1, la griglia di partenza della sprint race in Qatar
Oscar Piastri rinasce sul più bello e conquista la pole della Sprint in Qatar. In prima fila anche Russell, poi Norris e il 44enne Alonso. Sesto Verstappen, poi Antonelli, Sainz e Leclerc. Solo 18° Hamilton. Ecco la griglia di partenza della Sprint, in programma sabato alle 15. Il fine settimana della F1 in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Oscar Piastri manda un segnale al Mondiale e si prende la pole in vista dell'ultima Sprint Race di domani.
- L'australiano precede Russell e il leader del campionato Norris. Quarto Alonso, poi Tsunoda che si mette alle spalle anche Verstappen (6°) e Antonelli (7°).
- Solo 9° Leclerc. Clamorosa eliminazione di Hamilton nel Q1: partirà 18°.
- Di seguito la griglia di partenza: