Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Qatar: il meteo del circuito di Losail

CHE TEMPO FA fotogallery
5 foto

La F1 è in Qatar, qui le previsioni e le temperature che piloti e team troveranno in pista per il penultimo appuntamento del Mondiale 2025. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

NORRIS CAMPIONE IN QATAR SE...

ALTRE FOTOGALLERY

Qatar, il meteo per il penultimo GP

CHE TEMPO FA

La F1 è in Qatar, qui le previsioni e le temperature che piloti e team troveranno in pista per il...

5 foto

GP Qatar, le gomme per il penultimo weekend 2025

LE SCELTE

Su un circuito che sottopone i pneumatici a energie paragonabili a quelle di Suzuka non potevano...

7 foto

In testa al primo giro, vinci in Qatar: il dato

verso losail

Il GP del Qatar, in cui si correrà questo fine settimana, presenta un dato molto interessante in...

5 foto

Comanda Verstappen: la classifica dei GP cittadini

la top 10

Con il GP di Las Vegas, la Formula 1 ha corso anche nell'ultimo tracciato cittadino del 2025. Se...

11 foto

Da ingegnere a team principal: tutto su Newey

TUTTO SU ADRIAN

A sorpresa, Aston Martin ha annunciato che Adrian Newey sarà il nuovo team principal a partire...

11 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Riunione FIA–piloti: si rivedono linee guida GP

    IL MEETING

    A Lusail i commissari della Federazione e i piloti hanno discusso sulle linee guida per trovare...

    'Benetton Formula' la prima visione su Sky

    da non perdere

    A trent’anni dai grandi successi nel Mondiale di Formula 1 — con Michael Schumacher tra i piloti...

    GP Qatar, oggi libere e qualifiche Sprint LIVE

    guida tv

    La F1 in pista per la penultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio del Qatar ed è tutto...