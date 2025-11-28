F1, GP Qatar: il meteo del circuito di Losail
La F1 è in Qatar, qui le previsioni e le temperature che piloti e team troveranno in pista per il penultimo appuntamento del Mondiale 2025. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Weekend numero 23 della stagione, penultimo del 2025 e ultimo con il format della Sprint. Andiamo a Lusail per capire che clima troveranno in pista ploti e team nel corso delle tre giornate.
- Soleggiato e asciutto per tutto il giorno. Vento da nord leggero a moderato nel pomeriggio.
- FP1:26-25°C.
- SQ:22°C.
- Max:28°C
- Soleggiato e asciutto per tutto il giorno. Vento da nord da debole a moderato con raffiche fino a 25-30 km/h nel pomeriggio.
- Sprint: 25°C.
- Qualifche: 21°C.
- Max: 28°C.
- Soleggiato e asciutto per tutto il giorno. Vento leggero da nord a nord-est.
- Temperature: 22-21°C.
- Massima: 27°C.