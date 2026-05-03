Il Gran Premio di Miami, che scatterà alle 19 su Sky e in streaming su NOW, probabilmente si correrà sotto la pioggia. Come sono andati gli ultimi dieci Gran Premi corsi sul bagnato? Le ultime tre gare sono state vinte dalla McLaren, ma è Verstappen il pilota più vincente negli ultimi anni con la pIoggia

Dati di Michele Merlino

F1 A MIAMI, LA PROCEDURA FIA CONTRO I FULMINI