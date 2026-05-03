F1, come sono andati gli ultimi 10 GP con pioggia: McLaren sugli scudi, ma occhio a Max...
Il Gran Premio di Miami, che scatterà alle 19 su Sky e in streaming su NOW, probabilmente si correrà sotto la pioggia. Come sono andati gli ultimi dieci Gran Premi corsi sul bagnato? Le ultime tre gare sono state vinte dalla McLaren, ma è Verstappen il pilota più vincente negli ultimi anni con la pIoggia
Dati di Michele Merlino
- Vittoria conquistata nel GP Singapore 2022
- Vittoria conquistata nel GP Giappone 2022
- Vittoria conquistata nel GP Montecarlo 2023
- Vittoria conquistata nel GP Olanda 2023
- Vittoria conquistata nel GP Canada 2024
- Vittoria conquistata nel GP Gran Bretagna 2024
- Vittoria conquistata nel GP Brasile 2024
- Vittoria conquistata nel GP Australia 2025
- Vittoria conquistata nel GP Gran Bretagna 2025
- Vittoria conquistata durante il GP Belgio 2025