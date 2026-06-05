Formula 1, Gp Monaco: la diretta delle prime prove libere a Monte Carlo
In pista a Monte-Carlo per le Libere 1 del GP di Monaco, sesto appuntamento della stagione. Si riparte da Kimi Antonelli leader del Mondiale e reduce da quattro vittorie consecutive, ma anche da una Ferrari e un Leclerc che vogliono provare a rompere la sua egemonia. Appuntamento dalle 13.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e tempi in diretta
in evidenza
Leclerc, tuta speciale a Monaco. LE FOTO
La gara di casa è speciale e allora deve esserlo anche l'abito da indossare per la grande occasione: sui social la settimana che porta alla gara di Monaco si apre anche con le immagini della tuta che Charles Leclerc userà sulla sua Ferrari SF-26 lungo le strade della sua Monte-Carlo. Qui i dettagli.
Il 'principe' Leclerc: così lo vedremo in pista nel weekend della F1 a MonacoVai al contenuto
Niente aerodinamica attiva nei rettilinei al GP Monaco
Una novità ufficializzata dalla Fia in vista della prossima gara nel Principato di Monaco: vietato l'uso dell'aerodinamica attiva nei rettilinei durante il Gran Premio per motivazioni tecniche e di sicurezza. Ecco di cosa si tratta
GP di Monaco senza aerodinamica attiva per motivi di sicurezzaVai al contenuto
GP Monaco, l'albo d'oro della gara
Il Gran Premio si corre dal 1929, ma la prima edizione valida per il Mondiale di F1 è quella del 1950. Un viaggio nel tempo per raccontare tutti i piloti che hanno vinto nel Principato, chi in una sola occasione e chi invece ottenendo più successi. Quanti per Ferrari, Mercedes e Red Bull? E l'ultimo trionfo è quello di Norris su McLaren
Chi sono i 'principi' di Monaco: tutti i vincitori del GP dal 1950Vai al contenuto
Le gomme Pirelli per il GP Monaco 2026
Per il Gran Premio di Monaco 2026, Pirelli mette a disposizione delle squadre le mescole più morbide della sua gamma da asciutto, una scelta classica e obbligata per il circuito cittadino di Monte Carlo.
Le gomme per il GP nel Principato di MonacoVai al contenuto
Le caratteristiche del circuito
- Dove si trova: Principato di Monaco
- Lunghezza: 3.337 m
- Curve: 19
- Giri: 78
- Novità: niente Straight Line Mode (qui i dettagli)
Che tempo ci sarà a Monte-Carlo per il sesto GP dell'anno? Al momento nel weekend non sono previste precipitazioni, con un meteo asciutto, soleggiato e primaverile. Ma si sa, nel Principato tutto può cambiare in un attimo.
Che tempo fa a Monte-Carlo? Le previsioni meteoVai al contenuto
Il programma di domenica 7 giugno
- Ore 07.50: F3 – Feature Race
- Ore 09.30: F2 – Feature Race
- Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Il programma di sabato 6 giugno
- Ore 10.40: F3 – Sprint Race
- Ore 12.15: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 – Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16.00: F1 - Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, in programma domenica 7 giugno con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
La squadra di Sky Sport F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito
Sabato 6 è tempo di andare a caccia della pole position, con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica 7, infine, è il momento della gara, con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
Ritorna l'appuntamento più glamour dell'anno: il Gp di Monaco. Appuntamento in pista oggi, venerdì 5 giugno, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17
Il GP di Monaco in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Now
Monte-Carlo è pronta per ospitare il sesto GP della stagione: si corre tra le strade del Principato di Monaco. Alle 13.30 le prime prove libere!
Il programma di oggi su Sky Sport F1
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15:05 F2 - Qualifiche
- Ore 16.45: Paddock Live
- Ore 17: F1 – Prove Libere 2
- Ore 18: Paddock Live
- Ore 18.40: Porsche Supercup - Qualifiche
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)