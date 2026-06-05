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GP Monaco
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Prove Libere 1
  1. 1.C. Leclerc
  2. 2.L. Hamilton
  3. 3.M. Verstappen
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F1, GP Monaco: la diretta delle prove libere 2 a Monte-Carlo

Si torna in pista nelle strade del Principato per la seconda sessione di prove libere del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio Ferrari in FP1 con Leclerc davanti a Hamilton, Verstappen e Antonelli. Appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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DALLE 17 LA DIRETTA DELLE LIBERE 2 A MONACO

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L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, in programma domenica 7 giugno con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

La squadra di Sky Sport F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito

Sabato 6 è tempo di andare a caccia della pole position, con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica 7, infine, è il momento della gara, con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup.

Il GP di Monaco in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Now

Monte-Carlo è pronta per ospitare il sesto GP della stagione: si corre tra le strade del Principato di Monaco. Alle 17 le seconde prove libere!

Il programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 16.45: Paddock Live
  • Ore 17: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 18: Paddock Live
  • Ore 18.40: Porsche Supercup - Qualifiche
  • Ore 19.30: Paddock Live Show
  • Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)