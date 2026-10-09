F1, GP Singapore: il meteo dal circuito a Marina Bay
Il weekend del GP Singapore si preannuncia caratterizzato dalle classiche e severe condizioni tropicali: temperature attorno a1 32°C, umidità tra il 65% e l'80% e un asfalto rovente nelle sessioni diurne che sfiora i 55°C. L'incognita dell'evento è la pioggia: rovesci e temporali minacciano il venerdì e il sabato, lasciando spazio a condizioni più stabili ma molto umide per la gara serale di domenica. Gestione termica delle gomme e resistenza fisica dei piloti saranno le chiavi per domare la notte di Singapore
- Caldo afoso con cieli parzialmente nuvolosi; possibili deboli piogge e rovesci nel tardo pomeriggio (probabilità 30%).
- L'asfalto sfiora i 56°C nelle FP1 sotto un'afa soffocante, prima che le temperature calino per la Qualifica Sprint serale con la costante minaccia di pioggia.
- Caldo umido con elevato rischio di temporali sparsi nel pomeriggio (probabilità 40-65%) e umidità in aumento.
- Umidità alle stelle e rischio temporali sul circuito di Marina Bay: l'incognita del bagnato.
- Molto nuvoloso con deboli piogge pomeridiane in rapido esaurimento; serata calda e soffocante con umidità vicina all'80%.
- Semafori verdi tra i riflettori di Singapore in una vera e propria sauna tropicale, con l'asfalto in asciugatura che imporrà una prova di forza estrema a piloti e pneumatici.
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 - Gara
- Ore 16: Paddock Live Post-Gara
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy