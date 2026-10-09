Il weekend del GP Singapore si preannuncia caratterizzato dalle classiche e severe condizioni tropicali: temperature attorno a1 32°C, umidità tra il 65% e l'80% e un asfalto rovente nelle sessioni diurne che sfiora i 55°C. L'incognita dell'evento è la pioggia: rovesci e temporali minacciano il venerdì e il sabato, lasciando spazio a condizioni più stabili ma molto umide per la gara serale di domenica. Gestione termica delle gomme e resistenza fisica dei piloti saranno le chiavi per domare la notte di Singapore