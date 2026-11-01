Kimi Antonelli campione del mondo F1: risultati, punti e highlights gara per gara
Kimi Antonelli fa la storia ed è ufficialmente il nuovo campione del mondo di Formula 1. Il pilota italiano conquista il titolo al termine di un 2026 praticamente perfetto, in cui ha fatto la differenza già dalle prime gare dell'anno. Attraverso i numeri di vittorie, podi e punti, riviviamo qui tutti i GP corsi dal pilota bolognese in questa stagione con i suoi risultati e gli highlights di Sky Sport
- Corso l'8 marzo
- Risultato: 2° posto
- Punti conquistati: 18
- Corsa il 14 marzo
- Risultato: 5° posto
- Punti conquistati: 4
- Corso il 15 marzo
- Risultato: 1° posto
- Punti conquistati: 25
- Corso il 29 marzo
- Risultato: 1° posto
- Punti conquistati: 25
- Corsa il 2 maggio
- Risultato: 6° posto
- Punti conquistati: 3
- Corso il 3 maggio
- Risultato: 1° posto
- Punti conquistati: 25
- Corsa il 23 maggio
- Risultato: 3° posto
- Punti conquistati: 6
- Corso il 24 maggio
- Risultato: 1° posto
- Punti conquistati: 25
- Corso il 7 giugno
- Risultato: 1° posto
- Punti conquistati: 25
- Corso il 14 giugno
- Risultato: ritiro
- Punti conquistati: 0
- Corso il 28 giugno
- Risultato: 3° posto
- Punti conquistati: 15
- Corsa il 4 luglio
- Risultato: 1° posto
- Punti conquistati: 8
- Corso il 5 luglio
- Risultato: 15° posto
- Punti conquistati: 0
- Corso il 19 luglio
- Risultato: 1° posto
- Punti conquistati: 25
- Corso il 26 luglio
- Risultato: 3° posto
- Punti conquistati: 15
- Corsa il 22 agosto
- Risultato: 4° posto
- Punti conquistati: 5
- Corso il 23 agosto
- Risultato: 2° posto
- Punti conquistati: 18
- Corso il 6 settembre
- Risultato: 1° posto
- Punti conquistati: 25
- Corso il 13 settembre
- Risultato: 1° posto
- Punti conquistati: 25
- Corso il 26 settembre
- Risultato: 5° posto
- Punti conquistati: 10
- Corso il 4 ottobre
- Risultato: 2° posto
- Punti conquistati: 18
- Corsa il 10 ottobre
- Risultato: 4° posto
- Punti conquistati: 5
- Corso l'11 ottobre
- Risultato: 3° posto
- Punti conquistati: 15
- Corso il 25 ottobre
- Risultato: 1° posto
- Punti conquistati: 25
- Corso l'1 novembre
- Risultato: 3° posto
- Punti conquistati: 15