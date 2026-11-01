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Kimi Antonelli campione del mondo F1: risultati, punti e highlights gara per gara

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Kimi Antonelli fa la storia ed è ufficialmente il nuovo campione del mondo di Formula 1. Il pilota italiano conquista il titolo al termine di un 2026 praticamente perfetto, in cui ha fatto la differenza già dalle prime gare dell'anno. Attraverso i numeri di vittorie, podi e punti, riviviamo qui tutti i GP corsi dal pilota bolognese in questa stagione con i suoi risultati e gli highlights di Sky Sport

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

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