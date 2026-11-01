Formula 1, i piloti campioni del mondo più giovani di sempre: nessuno come Kimi Antonelli
Non solo il titolo di Formula 1, che già vale tutto, ma anche il più giovane a riuscirci. Kimi Antonelli scrive una pagina meravigliosa dello sport italiano conquistando il Mondiale a soli 20 anni. Nessuno ha fatto meglio di lui: basti pensare che il secondo più giovane campione del mondo ha addirittura 3 anni in più! Li ricordi tutti? Di seguito la classifica completa. Dati di Michele Merlino
- Stagione: 2026
- Campione del mondo a 20 anni, 3 mesi e 11 giorni
- Stagione: 2010
- Campione del mondo a 23 anni, 4 mesi e 11 giorni
- Stagione: 2008
- Campione del mondo a 23 anni, 9 mesi e 26 giorni
- Stagione: 2005
- Campione del mondo a 24 anni, 1 mesi e 27 giorni
- Stagione: 2021
- Campione del mondo a 24 anni, 2 mesi e 12 giorni
- Stagione: 1972
- Campione del mondo a 25 anni, 8 mesi e 29 giorni
- Stagione: 1994
- Campione del mondo a 25 anni, 10 mesi e 10 giorni
- Stagione: 2025
- Campione del mondo a 26 anni e 24 giorni
- Stagione: 1975
- Campione del mondo a 26 anni, 6 mesi e 16 giorni
- Stagione: 1997
- Campione del mondo a 26 anni, 6 mesi e 17 giorni