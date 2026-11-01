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Formula 1, i piloti campioni del mondo più giovani di sempre: nessuno come Kimi Antonelli

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Non solo il titolo di Formula 1, che già vale tutto, ma anche il più giovane a riuscirci. Kimi Antonelli scrive una pagina meravigliosa dello sport italiano conquistando il Mondiale a soli 20 anni. Nessuno ha fatto meglio di lui: basti pensare che il secondo più giovane campione del mondo ha addirittura 3 anni in più! Li ricordi tutti? Di seguito la classifica completa. Dati di Michele Merlino


KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

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