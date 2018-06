L'analisi delle qualifiche di Zeltweg

Vettel è riuscito ad ottenere la terza piazza ma a causa di una penalità di 3 posizioni scatterà in griglia dalla sesta casella. Il pilota tedesco, nella fase terminale del Q2, ha ostacolato Sainz senza arrecargli troppo danno visto che, il pilota spagnolo, è riuscito ad accedere ugualmente in Q3. La FIA, dopo aver analizzato le immagini, ascoltato i piloti coinvolti e i team radio ha deciso di infliggere una sanzione comunque a Vettel. Terzo scatterà quindi Raikkonen, autore di una buona qualifica e al suo fianco vedremo Verstappen con una Red Bull che, fin dalle prove libere di ieri, è apparsa piuttosto in difficoltà sul tracciato di casa. Da segnalare l’ottima qualifica della Haas di Grosjean che è riuscito ad ottenere la sesta posizione (scatterà quinto in griglia) a soli 2 decimi dalla Rossa di Kimi.

Mercedes partirà con le Super Soft. Ferrari con Ultra Soft

Nessuna sorpresa per i compound scelti dai top team per la partenza della gara di domani. La Mercedes ha deciso di qualificarsi con le gomme “rosse” così come la Red Bull, mentre, Ferrari ha optato per le Ultra Soft. La scelta è facilmente comprensibile analizzando i dati raccolti durante le prove libere di ieri perché, con tanto carburante a bordo, la W09 con il compound più morbido aveva dimostrato di soffrire parecchio. I due piloti del team anglo tedesco preferiscono una gomma con la spalla più rigida e hanno sofferto la Ultra Soft perché tendeva a muoversi troppo e il feeling di guida non era certamente dei migliori.