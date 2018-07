Sfugge all'intervista a caldo, ignora Raikkonen nel retro-podio, manda frecciatine sul podio e lancia attacchi diretti in conferenza stampa. È furibondo Lewis Hamilton al termine del Gran Premio di Silverstone, che l'ha visto protagonista di una rimonta straordinaria. Ma il secondo posto conquistato non è sufficiente, perché nel Gran Premio di Gran Bretagna, casa sua, ci teneva a vincere. La controversa partenza, che ha mandato la sua Mercedes in testa-coda dopo il contatto con la Ferrari di Raikkonen (penalizzato di 10 secondi), fa ancora male quando si presenta davanti ai microfoni: "Il problema non è stata né la partenza né la curva 3. È stata la Ferrari che mi ha colpito”, ha detto in conferenza stampa. Finito in coda al gruppo dopo il tamponamento, Hamilton non ha perso la fiducia: "Credevo di riuscire a portare a casa tanti punti. Credevo comunque di poter vincere, dovevo mantenere quella mentalità per recuperare tante posizioni".