Aggressivo, preciso, devastante. Il sorpasso che ha consegnato a Sebastian Vettel la vittoria a Silverstone, nel regno di Lewis Hamilton, lo si può definire in mille altri modi, ma è perfetto è probabilmente l'aggettivo giusto. E' il 47esimo giro in Gran Bretagna quando Vettel comincia a preparare la mossa decisiva. Seb riesce a passare la Mercedes di Valtteri Bottas riconquistando la vetta della corsa. I due erano stati protagonisti di una vera e propria bagarre già al 44° passaggio, ma resta questo sorpasso il momento decisivo del Gran Premio, anticipato anche da altri due fondamentali episodi: le due safety car, doop il crash di Ericsson e il contatto tra Grosjean e Sainz, che a loro volta avevano ricompattatoil gruppo e, nel primo caso, dato spazio alle strategie azzeccate da parte della Ferrari. Quando Vettel "mette la freccia" e passa il finlandese della W09, le telecamere si accendono immediatamente sul box della Mercedes, dove Toto Wolff, direttore esecutivo delle Frecce d'Argento non nasconde la sua rabbia. E' l'apoteosi per la Rossa e i suoi tifosi e, di contro, un autentico dramma per le Mercedes.