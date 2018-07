VETTEL 10 - da avere sempre male al collo! "Battuti a casa loro", un pugno da far sanguinare l'avversario sul ring per togliergli le certezze che ha

HAMILTON 9 - rimonta strepitosa, ma se si è trovato a fare ruotate con Raikkonen è colpa sua per l'orrenda partenza. Poi magistrale anche lui, lotta per il mondiale FAVOLOSA

RAIKKONEN 8 - anche lui costretto alla rimonta, per i 10" di penalità e una buona terza posizione finale a completare un podio con due Rossi sopra, cosa che non succedeva dal 2004

BOTTAS 7 - la può vincere a pochi giri dalla fine e si trova addirittura giù dal podio

RICCIARDO 7 - il migliore e unico al traguardo dei Red Bull, ma anonimo

HULKENBERG 7 - il migliore degli altri, dall'inizio alla fine

OCON 7 - costruisce un buon week end per Force India, andando a punti, ma il team deve darsi una mossa. Lui vuole la Renault

ALONSO 7 - ancora a punti, non molla mai nonostante una lotta che non gli compete nelle retrovie. Ormai demolito Vandoorne

MAGNUSSEN 6 - meglio in qualifica che non in gara

GASLY 7 - un punto d'oro per la Toro Rosso in un week end non facile per il cedimento strutturale della macchina del compagno di squadra

PEREZ 5 - la perde male al via, è sotto pressione per il futuro incerto

VANDOORNE 4 - la differenza con Alonso sta diventando disarmante

STROLL 3 - ma più alla Williams che non a lui, ingiudicabile

SIROTKIN 3 - ma più alla Williams che non a lui, ingiudicabile, come per Stroll

VERSTAPPEN 8 - mega battaglia con Raikkonen, poi ritiro, ma il ragazzo c'è, a volte si spegne, ma quando è acceso fa paura

GROSJEAN 5 - peccato, colpa o non colpa nei guai c'è sempre lui

SAINZ 5 - week end sottotono sfociato nel contatto con Grosjean, sotto pressione per il rinnovo del contratto

ERICCSON 7 - peccato perché stava conquistando punti, poi gran botto

LECLERC 8 - ancora super, in lotta addirittura per la prima posizione degli altri. Fantastico.

HARTLEY SV 10 - perché ha fatto un botto da paura, ma appena rientrato ai box voleva tornare in pista subito. Purtroppo non ce l'hanno fatta a farlo correre