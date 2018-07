Non sta nella pelle Sebastian Vettel dopo la vittoria del Gran Premio di Silverstone. "Vincere qui è un sogno, fantastico", ha detto. Già, vincere in Gran Bretagna, "a casa loro", come ha detto nel team radio, la casa del rivale Lewis Hamilton. Una soddisfazione con pochi paragoni. Ancor di più se ti permette di consolidare il primato nella classifica del Mondiale e se arriva con un gransissimo sorpasso come quello su Bottas: “Ho spinto come un pazzo, credo di aver sorpreso Valterri, non ero sicuro di completare la curva ma sono molto contento. Grazie del sostegno del team, grazie a tutti i ragazzi". Il tedesco - che ha eguagliato i 51 trionfi di Alain Prost - è riuscito a concludere la corsa al primo posto malgrado i dolori al collo che ieri l’avevano costretto a interrompere in anticipo le terze libere per correre dal fisioterapista: "Ero un po' preoccupato per il collo ma è andato tutto bene, forse anche per l'adrenalina. Gara fantastica con un pubblico eccezionale. Mi sono divertito, giornata fantastica".