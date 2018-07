Pronti, partenza... contatto!

Vettel, con un cerotto al collo per un fastidio avvertito sabato, prende subito il comando del GP bruciando la Mercedes di Lewis Hamilton alla partenza. Alla prima curva, però, subito un contatto tra la Ferrari di Kimi Raikkonen e la Freccia d'Argento del britannico manda in testacoda la W09 del campione del mondo che resta imbrigliato nel gruppo in 17esima posizione. Seconda posizione per Valterri Bottas e terzo per la Red Bull di Max Verstappen. Il contatto Kimi-Lewis finisce sotto investigazione e per il finlandese arriveranno 10 secondi di penalità da scontare al pit stop (avvenuto al Giro 14).