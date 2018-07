Vincere per onorare la memoria di Sergio Marchionne, vincere per dimenticare la Germania e rimettersi in testa al Mondiale. Con questi obiettivi la Ferrari ha cominciato il suo weekend in Ungheria, dodicesimo appuntamento del campionato 2018. Obiettivo che vuole centrare Sebastian Vettel dopo il piccolo, grande errore che domenica scorsa gli è costato vittoria nel GP e leadership. Il tedesco ha cominciato col piglio giusto il venerdì di prove libere all’Hungaroring, chiudendo con il tempo di 1:17.692, secondo miglior crono delle FP1 alle spalle di Daniel Ricciardo. L’australiano, che con Red Bull ancora non ufficializza il rinnovo del contratto (uno o due anni?) piazza un interessante 1:17.613. Quanto a Seb, a lungo al comando della sessione, ha girato in 1.21.209 con gomma ultra soft nella simulazione passo gara. Sul “podio” della sessione l’atra RB14 di Verstappen, la Ferrari di Raikkonen (surriscaldamento freni in chiusura) e la Mercedes di Hamilton. Il britannico ha dovuto far fronte a diversi problemi con una macchina un po' "nervosa": nel finale ha perso la W09 all'uscita della curva 6, tenendola poi in pista e comunicando via radio: "Terribili queste gomme". Si torna in pista alle 15 per la seconda sessione.



Di seguito cronaca e tempi