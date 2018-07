Vettel domina le FP3



Ancora Ferrari e ancora Sebastian Vettel. Il tedesco, che aveva chiuso con il miglior tempo nelle libere del venerdì, archivia al comando anche la terza e ultima sessione in 1:16.170 (nuovo record della pista). Le Rosse, con Kimi Raikkonen terzo, dimostrano di essere le principali candidate ad un grande risultato in Ungheria, dove le Mercedes, al momento, sono ancora alle prese con una W09 piuttosto “scorbutica”. Sia Bottas (secondo nelle FP2, a 59 millesimi da Vettel) che Hamilton (oltre mezzo secondo da Vettel), infatti, hanno faticato parecchio a tenere la propria monoposto: problemi d’inserimento in curva e gestione gomme, Per entrambi i piloti le difficoltà si sono concretizzate nella chicane 6-7. Per il britannico, inoltre, venerdì è stata sostituita la centralina (seconda) della power unit. Qualcosa nella gestione delle gomme dovrà fare anche la Rossa nel tentativo di piazzare, sin dalle qualifiche delle 15, una doppietta che sarebbe fondamentale per riscattare del tutto quanto accaduto la settimana scorsa in Germania (Vettel in testa e poi out al giro 52) e cambiare nuovamente le classifiche del Mondiale. Vettel, poi, suo malgrado è stato protagonista di uno strano episodio: a metà sessione è rientrato ai box per rimuovere dal suo abitacolo un pezzettino metallico, forse di zavorra e probabilmente proveniente da un'altra macchina (è successo in curva 8). Vettel, Bottas, Raikkonen, Hamilton e Ricciardo la top 5 delle terze libere, con una Red Bull che rispetto al giorno precedente è apparsa meno in palla. Aspettando le qualifiche, ricordiamo anche la “crisi” della Force India, finita in amministrazione controllata dopo la decisione dell’Alta Corte di Londra arrivata nelle ultime ore.





